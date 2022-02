Calciomercato Milan – C’è anche il Diavolo sulle tracce di Zaniolo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nicolò Zaniolo, secondo 'Sky Sport', è un obiettivo di Calciomercato del Milan per la prossima estate. La Roma non ha escluso la sua cessione Leggi su pianetamilan (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nicolò, secondo 'Sky Sport', è un obiettivo didelper la prossima estate. La Roma non ha escluso la sua cessione

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Milan, Giroud verso una maglia da titolare nel derby Commenta per primo Le condizioni di Zlatan Ibrahimovic tengono il Milan con Il fiato sospeso. È probabile che lo svedese non ce la faccia per il derby: pronto Giroud, alla prima stracittadina italiana dopo averne giocati ben 71 con la maglia del Chelsea.

Un cappuccino con Sconcerti: il Milan perde campioni a zero e diventa impopolare, ma è un male necessario Vincere a debito è un'operazione che il Milan ha fatto altre volte, ma si stancò di pagare perfino Berlusconi; la Juve va avanti ad aumenti di capitale, l'Inter ha ipotecato se stessa per garantire ...

Calciomercato Milan – Il vice Ibrahimovic grazie a Moncada: le ultime Pianeta Milan Milan nei guai, anche Ancelotti ha un debole per Kessié Il Milan spera ancora di poterlo trattenere ma, più passano i giorni, più la possibilità che faccia le valigie, da parametro zero, a fine stagione aumentano.

Milan, Giroud pronto alla prima volta contro l'Inter. Tomori prova il recupero lampo C'è un Milan con Tomori e c'è un Milan senza il suo miglior difensore centrale. Specie quando poi manca anche il suo "gemello diverso" Simon Kjaer. Non ce ne voglia nessuno, ma questo è. Ecco perché a ...

