Calcio, Grecia: giocatore di terza divisione muore in campo per arresto cardiaco (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tragedia nel Calcio greco: un giocatore 21enne è morto ieri dopo aver subito un arresto cardiaco durante una partita di terza divisione contro l’Ermionida. Alexandros Lampis, calciatore dell‘Ilioupoli Fc, si è sentito male dopo 5? di gioco ma nello stadio mancavano ambulanza e defibrillatore; all’arrivo del mezzo di soccorso dopo oltre venti minuti non è stato possibile rianimare il ragazzo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tragedia nelgreco: un21enne è morto ieri dopo aver subito undurante una partita dicontro l’Ermionida. Alexandros Lampis, calciatore dell‘Ilioupoli Fc, si è sentito male dopo 5? di gioco ma nello stadio mancavano ambulanza e defibrillatore; all’arrivo del mezzo di soccorso dopo oltre venti minuti non è stato possibile rianimare il ragazzo. SportFace.

