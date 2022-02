Calcio: Bastoni, 'derby non è una partita come le altre, ha un valore superiore' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Milano, 3 feb. - (Adnkronos) - "Il derby non è una partita come le altre, anche se si tende sempre a normalizzarla. Ha un valore superiore che si stacca dalla classifica o dall'umore del momento. Da bambino la vedevo con mio papà che è interista, quindi non ci sono mai state grosse discussioni in casa. Era sempre un bel momento. Per me il simbolo della stracittadina è Javier Zanetti. La prima immagine che mi viene in mente è la sua cavalcata in un derby al 90' e il boato di San Siro. Ho la fortuna di viverlo come vicepresidente. Sono timido, non gliel'ho mai detto, nonostante la sua umiltà". Così il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni a due giorni dal derby della Madonnina. "Il mio primo derby è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Milano, 3 feb. - (Adnkronos) - "Ilnon è unale, anche se si tende sempre a normalizzarla. Ha unche si stacca dalla classifica o dall'umore del momento. Da bambino la vedevo con mio papà che è interista, quindi non ci sono mai state grosse discussioni in casa. Era sempre un bel momento. Per me il simbolo della stracittadina è Javier Zanetti. La prima immagine che mi viene in mente è la sua cavalcata in unal 90' e il boato di San Siro. Ho la fortuna di viverlovicepresidente. Sono timido, non gliel'ho mai detto, nonostante la sua umiltà". Così il difensore dell'Inter Alessandroa due giorni daldella Madonnina. "Il mio primoè ...

Advertising

sportmediaset : Inter, #Bastoni scalda il derby: 'Assolutamente mai al Milan'. #SportMediaset - TV7Benevento : Calcio: Bastoni, 'derby non è una partita come le altre, ha un valore superiore' - - MattiaPolloni91 : @PaPaganini Anche perche è Rebic che fa fallo su Bastoni alla fine. Non avesse fischiato subito e messias avesse fa… - UBrignone : RT @sportmediaset: Inter, #Bastoni scalda il derby: 'Assolutamente mai al Milan'. #SportMediaset - Fantacalcio : Inter, Bastoni: 'Non andrei mai al Milan, ecco perchè' -