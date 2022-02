Blanco e Mahmood: lite prima di salire sul palco | Il motivo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Blanco e Mahmood hanno litigato prima di salire sul palco dell’Ariston. I due a Rai Radio 2 hanno raccontato il perché In un’intervista rilasciata a Rai Radio 2 – rilasciata subito dopo l’esibizione durante la prima serata di Sanremo – Blanco ha svelato di aver battibeccato con il collega Mahmood. I due artisti sono piaciuti molto al pubblico non solo per il brano bello che hanno portato all’Ariston ma anche per la loro complicità sul palco. Ma come succede, certe volte, anche se l’amicizia è vera, si litiga ed è quanto è accaduto ai due artisti. Il motivo? Ecco le versioni di entrambi: “Sembro tranquillo, ma in realtà me la sto facendo addosso. Sono venuto qui con il mood di divertirmi. Mi sono detto ‘che bello, ho ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 3 febbraio 2022)hanno litigatodisuldell’Ariston. I due a Rai Radio 2 hanno raccontato il perché In un’intervista rilasciata a Rai Radio 2 – rilasciata subito dopo l’esibizione durante laserata di Sanremo –ha svelato di aver battibeccato con il collega. I due artisti sono piaciuti molto al pubblico non solo per il brano bello che hanno portato all’Ariston ma anche per la loro complicità sul. Ma come succede, certe volte, anche se l’amicizia è vera, si litiga ed è quanto è accaduto ai due artisti. Il? Ecco le versioni di entrambi: “Sembro tranquillo, ma in realtà me la sto facendo addosso. Sono venuto qui con il mood di divertirmi. Mi sono detto ‘che bello, ho ...

