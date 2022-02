Alex Belli pronto a dire addio a Delia: “Tutto raffreddato, non so se una donna così può stare con me” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Delia Duran ormai da una settimana è convinta di voler chiudere la storia d’amore con Alex Belli e adesso anche lui sembra non credere più così tanto al loro legame. La Pantera del Sud America dice che se avesse avuto una sua indipendenza economica e una casa tuta sua avrebbe lasciato da tempo il marito, ma lui l’ha smentita a Casa Chi. Il Man ha dichiarato di essere pronto ad accettare l’addio della compagna ed ha aggiunto che Delia ha un posto dove stare anche in caso volesse abbandonare la Factory. “Se mi lascerà davvero? Allora, prima di Tutto devo fare delle precisazioni. Lei non dipende da me. Mi dispiace quando lei dice che non ha una casa e un posto dove andare. Lei ha la sua vita, le sue cose. Quando dice che non ha un posto ... Leggi su biccy (Di giovedì 3 febbraio 2022)Duran ormai da una settimana è convinta di voler chiudere la storia d’amore cone adesso anche lui sembra non credere piùtanto al loro legame. La Pantera del Sud America dice che se avesse avuto una sua indipendenza economica e una casa tuta sua avrebbe lasciato da tempo il marito, ma lui l’ha smentita a Casa Chi. Il Man ha dichiarato di esseread accettare l’della compagna ed ha aggiunto cheha un posto doveanche in caso volesse abbandonare la Factory. “Se mi lascerà davvero? Allora, prima didevo fare delle precisazioni. Lei non dipende da me. Mi dispiace quando lei dice che non ha una casa e un posto dove andare. Lei ha la sua vita, le sue cose. Quando dice che non ha un posto ...

