WWE | Ascolti di NXT 2 0 in rialzo

Ieri notte è andato in onda NXT 2.0 su USA Network, la puntata ha fatto registrare un totale di 619.000 Ascolti con un rating di 0.13 nella fascia demografica 18-49. Buoni numeri per la puntata di questa settimana di NXT 2.0 che può vantare una risalita negli Ascolti. Ascolti che salgono Infatti rispetto alla settimana scorsa lo show ha fatto registrare un aumento di 26.000 spettatori in confronto ai 593.000 della puntata precedente, calando però anche se di un nulla nella fascia demografica 18-49 che aveva fatto registrare un rating di 0.14.

Ultime Notizie dalla rete : WWE Ascolti La rivoluzione di Shadid Khan: la sua AEW sta cambiando il mondo del wrestling Ad oggi la WWE continua ad essere in testa per ascolti totalizzati, ma a fine luglio si è verificato un clamoroso sorpasso della AEW nella key demo, cioè la fascia d'età dai 18 ai 49 anni che viene ...

La rivoluzione di Shadid Khan: la sua AEW sta cambiando il mondo del wrestling Ad oggi la WWE continua ad essere in testa per ascolti totalizzati, ma a fine luglio si è verificato un clamoroso sorpasso della AEW nella key demo, cioè la fascia d'età dai 18 ai 49 anni che viene ...

WWE: Ottimi ascolti per la puntata di RAW post Royal Rumble Zona Wrestling WWE: Ancora in rialzo gli ascolti di NXT (2 febbraio) La puntata di NXT andata in onda martedì 2 febbraio ha fatto registrare 619.000 telespettatori. Il risultato è in leggero rialzo rispetto a quello della puntata della settimana scorsa che registrò 593 ...

WWE: La Royal Rumble fa bene a Raw, ascolti in rialzo L’ultima puntata di Raw andata in onda su USA Network lunedì 31 gennaio, ha registrato 1.865.000 telespettatori. Il dato è in rialzo rispetto a quello di settimana scorsa, quando Raw registrò 1.766.00 ...

La puntata di NXT andata in onda martedì 2 febbraio ha fatto registrare 619.000 telespettatori. Il risultato è in leggero rialzo rispetto a quello della puntata della settimana scorsa che registrò 593 ... L'ultima puntata di Raw andata in onda su USA Network lunedì 31 gennaio, ha registrato 1.865.000 telespettatori. Il dato è in rialzo rispetto a quello di settimana scorsa, quando Raw registrò 1.766.00 ...