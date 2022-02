Voglio amarti: testo e significato della canzone di Iva Zanicchi a Sanremo 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Voglio amarti è la canzone che Iva Zanicchi ha scelto di portare in gara al Festival di Sanremo 2022. L’Aquila di Ligonchio, per questa importante occasione, si è affidata al paroliere Emilio di Stefano, mentre le musiche sono di Vito Mercurio, Italo Ianne e Celso Valli, che ne ha curato anche gli arrangiamenti. Scopriamo il testo e il significato del brano. Voglio amarti: il testo della canzone di Iva Zanicchi a Sanremo Prenderti per come sei, Senza tanta filosofia. Sì, lo farò. Per amore sai che io brucerei Ogni ora della vita mia; L’ho già fatto e lo rifarei. E se vuoi, se lo vuoi, se ci ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 febbraio 2022)è lache Ivaha scelto di portare in gara al Festival di. L’Aquila di Ligonchio, per questa importante occasione, si è affidata al paroliere Emilio di Stefano, mentre le musiche sono di Vito Mercurio, Italo Ianne e Celso Valli, che ne ha curato anche gli arrangiamenti. Scopriamo ile ildel brano.: ildi IvaPrenderti per come sei, Senza tanta filosofia. Sì, lo farò. Per amore sai che io brucerei Ogni oravita mia; L’ho già fatto e lo rifarei. E se vuoi, se lo vuoi, se ci ...

