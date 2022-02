Sanremo, il meglio e il peggio della prima serata (Di mercoledì 2 febbraio 2022) di Lucia Mora È ufficialmente iniziata la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Vediamo il meglio e il peggio - musicalmente parlando e in ordine di apparizione - della serata. IL meglio Yuman ( ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 febbraio 2022) di Lucia Mora È ufficialmente iniziata la 72esima edizione del Festival di. Vediamo ile il- musicalmente parlando e in ordine di apparizione -. ILYuman ( ...

Advertising

VittorioSgarbi : #sanremo Invece che Saviano (sì, non prenderà dei soldi, ma promuove se stesso, visto che ha fatto delle storie di… - IlContiAndrea : #Mahmood e #Blanco tra scherzi e ironia: 'Stiamo progettando un figlio. Meglio fare un figlio che un disco assieme.… - JustShamandalie : Yuman. Mi dispiace mi sono distratta per 3/4. Non é brutta brutta però non mi ha coinvolto e sono convinta ancora o… - Unf_Tweet : - AmOiFarI1 : boom Boom BOOM ! 54.7% share Un successone In effetti ci siamo divertiti E stasera sarà anche meglio W La Settiman… -