Sanremo: Arisa e Malika Ayane interpreteranno brani finalisti per inno Milano-Cortina 2026 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sanremo, 2 feb. (Adnkronos) - Nella puntata di questa sera del 72° Festival di Sanremo, Arisa e Malika Ayane interpreteranno Fino all'Alba e Un po' più in là, i brani finalisti del contest musicale che porterà alla scelta dell'inno di Milano Cortina 2026. Le due cantanti, conclusa l'esperienza sanremese, saranno presenti, insieme alla delegazione italiana, alle Cerimonie di chiusura dei Giochi Invernali di Beijing 2022 che vedranno il passaggio ufficiale delle bandiere Olimpica e Paralimpica nelle mani dei sindaci di Milano e di Cortina. Il progetto dell'inno di Milano Cortina 2026, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022), 2 feb. (Adnkronos) - Nella puntata di questa sera del 72° Festival diFino all'Alba e Un po' più in là, idel contest musicale che porterà alla scelta dell'di. Le due cantanti, conclusa l'esperienza sanremese, saranno presenti, insieme alla delegazione italiana, alle Cerimonie di chiusura dei Giochi Invernali di Beijing 2022 che vedranno il passaggio ufficiale delle bandiere Olimpica e Paralimpica nelle mani dei sindaci die di. Il progetto dell'di, ...

Advertising

TV7Benevento : Sanremo: Arisa e Malika Ayane interpreteranno brani finalisti per inno Milano-Cortina 2026 -… - __Fabiana___ : Curiosità: a Sanremo non vince una donna dal 2014 (Arisa). Che sia la volta buona? Stasera si esibisce Elisa. #Sanremo2022 - nuova_venezia : Il contest musicale per scegliere la colonna sonora delle olimpiadi del 2026 è alle battute finali. Stasera l’esibi… - mattinodipadova : Il contest musicale per scegliere la colonna sonora delle olimpiadi del 2026 è alle battute finali. Stasera l’esibi… - zazoomblog : Arisa : Avrei voluto partecipare a Sanremo 2022, tornerei anche come co-conduttrice -