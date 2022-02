Sanremo 2022, Le Vibrazioni omaggiano Stefano D’Orazio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’omaggio de Le Vibrazioni a Stefano D’Orazio a Sanremo 2022 Le Vibrazioni questa sera, mercoledì 2 febbraio, si sono esibiti al Festival di Sanremo 2022 con il loro nuovo brano “Tantissimo“. Lo hanno fatto portando sul palco, oltre la loro grinta, anche i propri strumenti. Gli spettatori hanno subito notato sulla cassa della batteria un’immagine L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’omaggio de LeLequesta sera, mercoledì 2 febbraio, si sono esibiti al Festival dicon il loro nuovo brano “Tantissimo“. Lo hanno fatto portando sul palco, oltre la loro grinta, anche i propri strumenti. Gli spettatori hanno subito notato sulla cassa della batteria un’immagine L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - sarettaagreco_ : RT @SanremoRai: ?? @sangiovann1 ?? #Farfalle L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - mioblogeconomia : RT @HoaraBorselli: #Sanremo 2022, “nessun obbligo di vaccino per i cantanti in gara”. Avete ben capito. Ci sono pensionati non vaccinati ch… -