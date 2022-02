Rosa non torna a casa, la trovano nel bagno del vicino con uno straccio in bocca (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E’ mistero sulla morte di una ragazza di 24 anni di Napoli. Il cadavere è stato rinvenuto a casa di un vicino. S’indaga su quello che pare essere l’ennesimo caso di femminicidio. Tragedia nel tardo pomeriggio di martedì 1 febbraio, a Grumo Nevano, nella provincia di Napoli. Intorno alle ore 18, in uno stabile di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E’ mistero sulla morte di una ragazza di 24 anni di Napoli. Il cadavere è stato rinvenuto adi un. S’indaga su quello che pare essere l’ennesimo caso di femminicidio. Tragedia nel tardo pomeriggio di martedì 1 febbraio, a Grumo Nevano, nella provincia di Napoli. Intorno alle ore 18, in uno stabile di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

elio_vito : Qui è quando, con tutto il mio stile, ho votato il Presidente #Mattarella, mascherina rosa, spilletta per il matri… - lorepregliasco : La cosa interessante non è chi c'è, in questa rosa Pera-Nordio-Moratti, ma chi non c'è. I nomi che, mancando, resta… - EnricoTurcato : “Non ci saranno colpi di teatro a gennaio” “La rosa è questa e rimarrà questa” ?? ?? Vlahovic e Zakaria ?? ?? Kulu… - ILOVEPROCLUB1 : RT @ChieriESports: Rinnoviamo l’invito ai sig. Portieri italiani, e non, di contattarci per provino. Cerchiamo un player da inserire immedi… - _Star1ight_A : Io non vedo l’ora di vedere quella regina di Arisa con i capelli rosa sul palco stasera -