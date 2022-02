Regione Campania | Cammarano | Fondi Pnrr | rivedere i criteri di scelta dei borghi da finanziare

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Vanno rimodulati i parametri dideicampani ammessi a partecipare al bando per l’assegnazione del fondo di 20 milioni previsto con il. Dal finanziamento, infatti, sono risultati esclusi siti di prestigio storico e architettonico come Roscigno Vecchia, che ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali. Tra i requisiti, inoltre, pare non si sia tenuto conto direlativi al potenziale culturale e storico che soprattutto nelle aree interne dovrebbero essere preminenti per il rilancio”. Così il presidente della Commissione regionale Aree Interne Michele, che ha inviato una nota alla giunta regionale nella quale chiede di capire se “come previsto dalle linee di indirizzo del Ministero della Cultura, fra i parametri utilizzati dalla...