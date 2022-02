Red Canzian | il triste annuncio dall’Ospedale | fan sotto choc

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) La voce di Redè flebile ma ferma. È all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, operato per un’infezione cardiaca qualche settimana fa dal professor Giuseppe Minniti. È notte. Redè ancora sveglio. Aspetta la telefonata dell’amico e sodale Roby Facchinetti che è andato a Bergamo a vedere l’opera pop su Casanova scritta ideata e prodotta dal’ex cantante e bassista di Pooh con la moglie Beatrice Niederwieser. Già, i Pooh. Il loro anno orribile è cominciato con l’improvvisa morte del batterista Stefano D’orazio mancato l’anno scorso. A settembre è morta per un tumore al cervello Paola Toeschi, moglie del chitarrista Dodi Battaglia. Aveva 51 anni. Di seguito la sua intervista esclusiva al Corriere della Sera. «Mi dicono che dovrò stare qui ancora almeno quattro settimane per una cura antibiotica e fisioterapia. Il chirurgo ha fatto ...

E' stato operato d'urgenza per un'infezione al cuore.adesso si trova all' ospedale di Treviso e dovrà rimanerci a lungo. Almeno altre quattro settimane. Parlando con 'Il Corriere della Sera' il bassista dei 'Pooh', che l'hanno scorso ha ...dopo il ricovero: le parole Un anno difficile pere i Pooh La paura di morire Qualche settimana fa,è stato improvvisamente trasportato in ospedale e sottoposto ad ...Red Canzian deve restare in ospedale almeno altre quattro settimane e al Corriere della Sera spiega il malore di quella mattina ...L'ex componente dei Pooh Red Canzian, ricoverato in ospedale un paio di settimane fa, dopo essere stato operato d'urgenza per una per una infezione cardiaca è ancora degente all’ospedale Ca’ Foncello ...