Primo scoglio per Draghi, Lega non vota nuovo decreto Covid (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La tensione dopo le elezioni del presidente della Repubblica era nell'aria, ma per il presidente del Consiglio Mario Draghi è scoppiata la prima grana. Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La tensione dopo le elezioni del presidente della Repubblica era nell'aria, ma per il presidente del Consiglio Marioè scoppiata la prima grana. Il Consiglio dei ministri ha approvato il...

Advertising

CarlottaMarche7 : RT @emmegidi77: @Pie974 @CarlottaMarche7 Il primo è impegnato a saltare gli spaghetti allo scoglio, il secondo sta prendendo lezioni di pif… - Ikkilaluce : Buon mercoledì da Ikki...Chi non controlla i propri sensi è come chi naviga su un vascello senza timone e che quind… - Bijan_Cyrus : RT @PhotoStromboli: Primo piano dello scoglio di #Strombolicchio. --------------------------------------------------- Close-up of the rock… - 1968Doo7 : RT @PhotoStromboli: Primo piano dello scoglio di #Strombolicchio. --------------------------------------------------- Close-up of the rock… - boanerges573 : @arquer12 @QRepubblica @Capezzone Il gp è solo il primo scoglio per farci accettare il Chip cutaneo a quello mirano. -