Pnrr: Mantovani (Cida), 'Governo apra un confronto sulle riforme' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma 2 feb. (Labitalia) - “Chiusa la parentesi Quirinale, il Governo vuole accelerare sull'attuazione del Pnrr, mentre sul grande tema delle riforme, in particolare quella delle pensioni, sembra preferire il dialogo con Cgil, Cisl e Uil, lasciando fuori dalla porta tutte le altre organizzazioni sindacali rappresentative di diritti ed interessi di migliaia di lavoratori”. È quanto afferma Mario Mantovani, presidente di Cida, la confederazione dei dirigenti pubblici e privati e delle alte professionalità, commentando l'iniziativa del ministro del Lavoro che ha aperto alcuni tavoli tecnici con i tre maggiori sindacati, cui seguirà un incontro ‘politico' sulla previdenza per il 7 febbraio prossimo. “Si tratta, a nostro avviso, -prosegue Mantovani- di un atteggiamento miope non solo perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma 2 feb. (Labitalia) - “Chiusa la parentesi Quirinale, ilvuole accelerare sull'attuazione del, mentre sul grande tema delle, in particolare quella delle pensioni, sembra preferire il dialogo con Cgil, Cisl e Uil, lasciando fuori dalla porta tutte le altre organizzazioni sindacali rappresentative di diritti ed interessi di migliaia di lavoratori”. È quanto afferma Mario, presidente di, la confederazione dei dirigenti pubblici e privati e delle alte professionalità, commentando l'iniziativa del ministro del Lavoro che ha aperto alcuni tavoli tecnici con i tre maggiori sindacati, cui seguirà un incontro ‘politico' sulla previdenza per il 7 febbraio prossimo. “Si tratta, a nostro avviso, -prosegue- di un atteggiamento miope non solo perché ...

Advertising

Mario_Mantovani : RT @manageritalia: @Mario_Mantovani su #Qurinale ?? Grazie a #Mattarella x #responsabilità ?? La #politica purtroppo non è stata all’altezz… - SignorAldo : RT @manageritalia: @Mario_Mantovani su #Qurinale ?? Grazie a #Mattarella x #responsabilità ?? La #politica purtroppo non è stata all’altezz… - enricopedretti : RT @manageritalia: @Mario_Mantovani su #Qurinale ?? Grazie a #Mattarella x #responsabilità ?? La #politica purtroppo non è stata all’altezz… - franciungaro : RT @manageritalia: @Mario_Mantovani su #Qurinale ?? Grazie a #Mattarella x #responsabilità ?? La #politica purtroppo non è stata all’altezz… - manageritalia : @Mario_Mantovani su #Qurinale ?? Grazie a #Mattarella x #responsabilità ?? La #politica purtroppo non è stata all’a… -