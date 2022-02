Perdere la pazienza dopo aver perso palla (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il peccato di Draghi è qui, in quei mesi passati a rincorrere il vento del Quirinale. Forse lo sa anche lui Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il peccato di Draghi è qui, in quei mesi passati a rincorrere il vento del Quirinale. Forse lo sa anche lui

Perdere la pazienza dopo aver perso palla ilGiornale.it Perdere la pazienza dopo aver perso palla È il segno, e la preoccupazione, che si rischia il fallimento. Le quarantotto ore sono il sintomo della fretta, del siamo maledettamente in ritardo, della corsa disperata di chi sta perdendo il treno.

