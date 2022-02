Nokian Tyres Green Step | prototipo di pneumatico realizzato con il 93% di materiali riciclati o rinnovabili

Advertising

missionline : Nuovi pneumatici invernali di @NokianTyresCom, più sostenibili e performanti ?? - RaffaelCassett1 : Univergomma: NOKIAN TYRES GREEN STEP apre la strada a una guida più sostenibile. Il concetto di pneumatico composto… - PneusNews : Nokian Tyres presenta un pneumatico concept realizzato con il 93% di materiali riciclati o rinnovabili - luciatonini : Nokian Tyres presenta un pneumatico concept realizzato con il 93% di materiali riciclati o rinnovabili - infoiteconomia : Nokian Tyres ripensa gli pneumatici invernali anti-Climate Change -

Green Step è il prototipo d i pneumatico più sostenibile realizzato finora. La progettazione comprende il 93% di materiali riciclati o rinnovabili. AvvicinaTyred al suo ...Come per tutti i suoi prodotti SUV,ha incorporato il suo rivoluzionario Aramid Strong Sidewalls nell'Hakkapeliitta R5 SUV. La tecnologia Aramid Sidewall offre resistenza e protezione in ...Nokian Tyres ha presentato il suo pneumatico più sostenibile di sempre: si tratta del concept Green Step, un capolavoro di ...Nokian Renkaat esittelee tähän mennessä vastuullisimman renkaansa. Green Step -konseptirenkaan materiaaleista 93 % on joko kierrätettyjä tai uusiutuvia. Vuonna 2021 Nokian Renkaat asetti kunnianhimois ...