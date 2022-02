Morte Zamparini, il ricordo di Novellino: «Un uomo generoso. Mi esonerò, poi si rimangiò tutto» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Walter Novellino ha ricordato Maurizio Zamparini, avuto come presidente sia a Venezia che a Palermo Walter Novellino, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha voluto ricordare Maurizio Zamparini, scomparso nella giornata di ieri, avuto come presidente sia al Venezia che al Palermo. PRESIDENTE – «Una persona molto generosa, non ci faceva mancare nulla. E non era un burbero. Dovevi lasciarlo sfogare, poi riuscivi a parlarci. Se dicevi sempre di sì, si arrabbiava. Se dicevi di no, pure. Ascoltava troppe persone, molti procuratori se ne approfittavano». VENEZIA – «Ho rischiato, anche per i pareggi si arrabbiava. Meno male che c’erano Marotta e Di Marzio a fare filtro. In A dopo una gara con la Samp l’ho fatto uscire dagli spogliatoi perché attaccava i giocatori e mi ha esonerato. Poi al mattino dopo mi ha ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Walterha ricordato Maurizio, avuto come presidente sia a Venezia che a Palermo Walter, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha voluto ricordare Maurizio, scomparso nella giornata di ieri, avuto come presidente sia al Venezia che al Palermo. PRESIDENTE – «Una persona molto generosa, non ci faceva mancare nulla. E non era un burbero. Dovevi lasciarlo sfogare, poi riuscivi a parlarci. Se dicevi sempre di sì, si arrabbiava. Se dicevi di no, pure. Ascoltava troppe persone, molti procuratori se ne approfittavano». VENEZIA – «Ho rischiato, anche per i pareggi si arrabbiava. Meno male che c’erano Marotta e Di Marzio a fare filtro. In A dopo una gara con la Samp l’ho fatto uscire dagli spogliatoi perché attaccava i giocatori e mi ha esonerato. Poi al mattino dopo mi ha ...

Advertising

CalcioNews24 : #Novellino ricorda #Zamparini - rogerbrancato : RT @ilgiomba: Vi battete il petto per la morte di #Zamparini, ma cercate di non essere ipocriti: mi ricordo perfettamente di quanta mer??a g… - rogerbrancato : RT @moffoletto: Amo gli animali ma il #tg5 che fa un microtrafiletto per la morte di #Zamparini e poi fa un servizio completo con tanto di… - infoitsport : Morte Zamparini, il cordoglio del calcio: 'Il suo Palermo era una fabbrica di campioni' - Daniele20052013 : Morte Zamparini, Joao Pedro si unisce al dolore sui social – FOTO -