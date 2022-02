Marion Maréchal “contesa”, Zemmour attacca Le Pen: “Nessun tradimento, lei la pensa come me” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Eric Zemmour entra nella polemica tra Marion Maréchal e la zia Marine Le Pen, causata dall’annuncio della giovane, che non esclude di aderire al campo del polemista di estrema destra a scapito della campagna della candidata del Rassemblement National. “Marion Maréchal è una vecchia amica, una donna formidabile, intelligente”, ha dichiarato il candidato di Reconquete intervenendo su France 2. Marion Maréchal difesa da Eric Zemmour Zemmour parla di “sofferenze emotive, compatisco e comprendo bene le difficoltà”. Anche “se Marine Le Pen lo considera un tradimento non lo è”, aggiunge poi ricordando “che nel 2017 Marine Le Pen aveva detto che Marion Maréchal non sarebbe entrata in un suo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ericentra nella polemica trae la zia Marine Le Pen, causata dall’annuncio della giovane, che non esclude di aderire al campo del polemista di estrema destra a scapito della campagna della candidata del Rassemblement National. “è una vecchia amica, una donna formidabile, intelligente”, ha dichiarato il candidato di Reconquete intervenendo su France 2.difesa da Ericparla di “sofferenze emotive, compatisco e comprendo bene le difficoltà”. Anche “se Marine Le Pen lo considera unnon lo è”, aggiunge poi ricordando “che nel 2017 Marine Le Pen aveva detto chenon sarebbe entrata in un suo ...

