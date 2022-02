Luca Argentero: saltata la sua ospitata a Sanremo a causa di un lutto (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Luca Argentero questa sera sarebbe dovuto essere uno degli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo, ma alla fine non ci sarà. Chiamato da Amadeus sul palco dell’Ariston in rappresentanza della grande fiction Rai (avrebbe dovuto presentare la seconda stagione di DOC), Luca Argentero questa mattina ha dato forfait. L’attore, infatti, è stato colpito da un lutto: è morto il suocero, padre di sua moglie Cristina Marino. Luca Argentero assente al Festival, ecco gli ospiti della seconda serata La sua ospitata non sarà sostituita, ma ovviamente gli ospiti non mancheranno. Questa sera saliranno sul palco Laura Pausini che presenterà il nuovo singolo Scatola ed il docufilm Laura Pausini – Piacere Di Conoscerti. Con lei ci saranno ... Leggi su biccy (Di mercoledì 2 febbraio 2022)questa sera sarebbe dovuto essere uno degli ospiti della seconda serata del Festival di, ma alla fine non ci sarà. Chiamato da Amadeus sul palco dell’Ariston in rappresentanza della grande fiction Rai (avrebbe dovuto presentare la seconda stagione di DOC),questa mattina ha dato forfait. L’attore, infatti, è stato colpito da un: è morto il suocero, padre di sua moglie Cristina Marino.assente al Festival, ecco gli ospiti della seconda serata La suanon sarà sostituita, ma ovviamente gli ospiti non mancheranno. Questa sera saliranno sul palco Laura Pausini che presenterà il nuovo singolo Scatola ed il docufilm Laura Pausini – Piacere Di Conoscerti. Con lei ci saranno ...

