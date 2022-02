Luca Argentero: salta l’ospitata a Sanremo per via di un grave lutto (Di mercoledì 2 febbraio 2022) grave lutto per Luca Argentero In queste settimane come sappiamo su Rai 1 sta andando in onda la fiction di successo DOC, con protagonista Luca Argentero. L’amatissimo attore proprio questa sera, per presentare la serie, sarebbe dovuto arrivare al Festival di Sanremo in occasione della seconda serata della kermesse. Tuttavia l’ospitata di Argentero è saltata L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 2 febbraio 2022)perIn queste settimane come sappiamo su Rai 1 sta andando in onda la fiction di successo DOC, con protagonista. L’amatissimo attore proprio questa sera, per presentare la serie, sarebbe dovuto arrivare al Festival diin occasione della seconda serata della kermesse. Tuttaviadita L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

rtl1025 : ?? Ospiti stasera Checco Zalone, Laura Pausini, Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Ci saranno anche Arisa e Malika… - Enry25570424 : @Cinguetterai Che è successo a Luca Argentero? - Novella_2000 : Grave lutto per Luca Argentero: salta l'ospitata a Sanremo #sanremo2022 - Maria33759436 : Luca Argentero, è morto il padre della moglie Cristina Marino: l’attore stasera non sarà a Sanremo - infoitcultura : Luca Argentero non sarà a ospite a Sanremo stasera: che cos’è successo? -