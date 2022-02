La furia di un uomo, Ip Man Legacy, Tre piani, Qui rido io, Il silenzio grande e i voti del mese DVD-Blu-ray (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nella nostra rubrica mensile su DVD e Blu-ray le recensioni di: La furia di un uomo - Wrath of man, Master Z: Ip Man Legacy, Tre piani, Qui rido io, Il silenzio grande, Sei minuti a mezzanotte, Respect, Benvenuti in casa Esposito, #IoSonoQui. Dopo le festività di fine anno il mondo dell'homevideo si è rimesso subito in moto e così anche questo mese, a parte i titoli di grande richiamo che abbiamo trattato singolarmente a parte (come ad esempio Dune in 4K, Encanto in blu-ray, Arancia Meccanica in 4K e Mulholland Drive in 4K), la nostra rubrica homevideo di recensioni DVD e Blu-ray è molto ricca e comprende parecchi film da vedere, rivedere o scoprire. A partire da La furia di un uomo - Wrath of man, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nella nostra rubrica mensile su DVD e Blu-ray le recensioni di: Ladi un- Wrath of man, Master Z: Ip Man, Tre, Quiio, Il, Sei minuti a mezzanotte, Respect, Benvenuti in casa Esposito, #IoSonoQui. Dopo le festività di fine anno il mondo dell'homevideo si è rimesso subito in moto e così anche questo, a parte i titoli dirichiamo che abbiamo trattato singolarmente a parte (come ad esempio Dune in 4K, Encanto in blu-ray, Arancia Meccanica in 4K e Mulholland Drive in 4K), la nostra rubrica homevideo di recensioni DVD e Blu-ray è molto ricca e comprende parecchi film da vedere, rivedere o scoprire. A partire da Ladi un- Wrath of man, ...

