La Delizia al limone in versione torta: prova questa meraviglia! (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il "modello" di questa torta si chiama "Note di limone" ed è di una famosa casa dolciaria nazionale. Ma noi la facciamo in casa, vuoi mettere. Gli ingredienti Per la torta: 180 gr di zucchero; 5 uova grandi; 200 grammi di burro; sale q.b.; 60 millilitri di latte; 60 millilitri di limoncello; 250 grammi di farina; 40 grammi di fecola di patate; una bustina di lievito in polvere per dolci. Per la crema: 80 grammi di zucchero; un uovo; 70 grammi di burro; il succo e la scorza grattugiata di 2 limoni bio; 50 grammi di farina; 250 millilitri di latte; sale q.b. Per la guarnizione: 350 ml di panna fresca, 50 grammi di zucchero a velo, q.b. di essenza al limone; la scorza di un limone grattugiato, un cucchiaio di limoncello. La preparazione Per la crema In un pentolino si mettono a ...

