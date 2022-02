Il potente monologo di Lorena Cesarini contro il razzismo | a Sanremo

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Vi leggo alcune frasi che sono uscite sui social. La prima: "non se lo merita l'hanno chiamata lì perché è nera". "È arrivata l'extracomunitaria" (che brutta parola). "Forse l'hanno chiamata per ...

Advertising

Hitsu94 : Sto ancora pensando al monologo di Lorena Cesarini. Definirlo potente è dir poco #Sanremo2022 - arual812 : RT @BiasiErika: Felice che questo monologo così forte,potente,toccante e costruttivo sia stato fatto sul palco dell'Ariston ?? 90 minuti di… - BiasiErika : Felice che questo monologo così forte,potente,toccante e costruttivo sia stato fatto sul palco dell'Ariston ?? 90 mi… - MichiBiso : Bellissimo monologo di #LorenaCesarini a Sanremo. Grazie per averci ricordato che l'Italia ha bisogno di una potent… - NeverEndingSanr : Monologo potente! Una gigante che schiaccia il nulla! #Sanremo2022 #teamdivano @TeamDivano -

Ultime Notizie dalla rete : potente monologo

... senza esitazioni, il suo formidabileha ammutolito e commosso tutto l'Ariston. L'attrice, 34 anni , co - conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo, ha esordito presentandosi: ...21.13 Ed eccola Lorena Cesarini: il, molto. Lei italiana di seconda generazione, mamma senegalese, nata a Roma a 34 ann, italiana, italianissima, ha scoperto il razzismo ...La voce spezzata dall'emozione, un discorso potente e coraggioso. Lorena Cesarini si prende il palco dell'Ariston a Sanremo e parla del razzismo nei suoi confronti, e non solo: ...Sanremo. “È il vaccino, è il microchip, sono i poteri forti. Non sono io, è il grafene”. È ricco di ironia il monologo di Rosario Fiorello che fin dal suo ingresso all’Ariston prende in giro il ...