Il nome della figlia di Claudio Santamaria e Francesca Barra (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Claudio Santamaria e Francesca Barra sono diventati genitori di una bambina. Per lei hanno scelto un nome molto particolare. Claudio Santamaria e Francesca Barra genitori: il nome della bambina su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022)sono diventati genitori di una bambina. Per lei hanno scelto unmolto particolare.genitori: ilbambina su Donne Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : E' morto all'età di 92 anni Tito Stagno, storico giornalista della Rai. Lo annunciano le testate del servizio pubbl… - rtl1025 : ?? È morto all'età di 92 anni #TitoStagno, storico giornalista della Rai. Il suo nome resta legato per sempre alla s… - AlfredoPedulla : #Cabral depositato, accettato! Unico nome fatto oggi, ringrazio i tifosi della #Lazio per la pazienza ?? - casino90210 : RT @wilvis1970: @Gigadesires Quello che fingeva di piangere per quello che il lockdown aveva tolto alla figlia. Chiedo scusa a nome della g… - valeindie6 : @MalehDiMiele Ho apprezzato il disprezzo con cui ha pronunciato il nome di Zekhnini. Il simbolo della spesa tanto per spendere ?? -