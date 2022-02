Governo, Conte: “Serve patto per i cittadini, i ministri M5s portino avanti l’impegno. Ora scostamento di bilancio, non pannicelli caldi” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Serve “un patto per i cittadini”, “i ministri M5s devono portare avanti questo impegno”. E farlo “senza perdere tempo”. A pochi giorni dalla fine delle trattative per il Quirinale e nel bel mezzo dello scontro dentro il M5s, Giuseppe Conte è intervenuto per rilanciare l’attività dei 5 stelle all’interno dell’esecutivo. Come prima cosa, l’ex premier ha rivendicato il fatto che non sia stato toccato l’equilibrio di Governo e che quindi sia stata preservata la stabilità. “Abbiamo scongiurato il rischio che l’azione di Governo“, si legge nel post su Facebook, “e la sua continuità fossero minate dalle elezioni del Quirinale. Se il premier Draghi fosse stato indicato per il Colle, invece di un Consiglio dei ministri oggi ci sarebbero ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022)“unper i”, “iM5s devono portarequesto impegno”. E farlo “senza perdere tempo”. A pochi giorni dalla fine delle trattative per il Quirinale e nel bel mezzo dello scontro dentro il M5s, Giuseppeè intervenuto per rilanciare l’attività dei 5 stelle all’interno dell’esecutivo. Come prima cosa, l’ex premier ha rivendicato il fatto che non sia stato toccato l’equilibrio die che quindi sia stata preservata la stabilità. “Abbiamo scongiurato il rischio che l’azione di“, si legge nel post su Facebook, “e la sua continuità fossero minate dalle elezioni del Quirinale. Se il premier Draghi fosse stato indicato per il Colle, invece di un Consiglio deioggi ci sarebbero ancora ...

