Giusy Ferreri racconta la malattia | cos’è la sindrome di Wolff-Parkinson-White

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) La cantante siciliana, 42 anni, hato della sua, ladi, che le è stata diagnosticata a 8 anni., ospite tramite collegamento alla prima puntata di Oggi è un altro giorno, dedicata al Festival di Sanremo, si è aperta su amore, carriera e. Ladile è stata diagnosticata quando la cantante aveva 8 anni, in seguito a uno svenimento. “Ricordo che non potevo vivere come gli altri miei compagni di classe le ore di attività fisica, e man mano che crescevo ho trovato un grande sfogo nella musica“, ha detto...

Advertising

trash_italiano : Ordine d’uscita 1ª serata #Sanremo2022 Achille Lauro Yuman Noemi Gianni Morandi LRDL Michele Bravi Massimo Ranier… - IlContiAndrea : L'ordine di uscita dei Big in gara: Achille Lauro, Yuman, Noemi, Morandi, La rappresentante di Lista, Bravi, Ranier… - SanremoRai : ?? @giusyferreri ?? #Miele L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - deadcybertokyo : RT @KJWKlTTY: giusy ferreri e il flauto di sticker - Jjongthekinvg_ : RT @marcole___: LA VERSIONE DISTORTA DI GIUSY FERRERI COL MEGAFONO MI FA PISCIARE LETTERALMENTE SOTTO #Sanremo2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Giusy Ferreri

Harlem Gospel Choir,, Yuman, Ana Mena. A fare gli onori di casa un commosso Amadeus. 'O è l'età, dato che sto per compiere 60 anni, oppure è la presenza del pubblico: ci siete mancati ...: "Sanremo? Mi do un 7"/ Cugini di Campagna: "Mahmood - Blanco i migliori" FESTIVAL DI SANREMO, ASCOLTI PRIMA SERATA: ESORDIO CON IL BOTTO PER AMADEUS Un esordio davvero con il botto per ...Seguono, nell’ordine: Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Noemi, Michele Bravi, Rkomi, Achille Lauro, Giusy Ferreri, Yuman e Ana Mena. Il giudizio formale della sala stampa concorda con quello ...Nel sondaggio dedicato ai cantanti di Sanremo troviamo anche Gianni Morandi, Sangiovanni e LaRappresentante di lista con il 57% (che nella classifica parziale ha ottenuto il secondo posto), Giusy ...