Giovane 23enne uccisa per aver reagito ad un tentativo di violenza | è caccia al vicino di casa

Nel Napoletano è caccia al vicino di casa di Rosa Alfieri, la 23enne uccisa a Grumo Nevano probabilmente strangolata dopo aver reagito ad un tentativo di violenza sessuale.

