Federer: "Non riesco ancora a correre, spero di tornare in campo ad aprile o maggio" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Non riesco ancora a correre, ma spero di poter sollecitare il ginocchio tra due o tre settimane ". Roger Federer ha rotto il silenzio ad un evento di un suo sponsor, durante il quale ha fornito ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Non, madi poter sollecitare il ginocchio tra due o tre settimane ". Rogerha rotto il silenzio ad un evento di un suo sponsor, durante il quale ha fornito ...

Advertising

WeAreTennisITA : Dopo il RAFA 2??1?? sono arrivati i complimenti di Djokovic e Federer. Ma Nadal non cambia idea sul record degli S… - massi11524218 : @VinceMartucci Senza djokovic però...ma contano solo gli Slam? Allora aboliamo gli altri tornei. Che facciamo a far… - dianartemide12 : @DoctorM77 Sì certo. Come Nadal non sarebbe stato Nadal senza Federer. Ci sta. Ma il divario tra Vlahovic e Halaand… - paoloangeloRF : Federer, il rientro è lontano: “Non riesco ancora a correre” - goffredo16 : @LaDialettica Il che non è improbabile. Mi sono commosso per il #21 di Nadal pensando al match point di Federer a… -