Covid Toscana | i dati comune per comune | ecco dove il virus corre ancora

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Firenze, 2 febbraio 2022 - L'andamento delinè in discesa, masostenuto. Lo dimostra il 70% di soggetti positivi al primo tampone. Igiornalieri (parametrati ogni 100mila ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Firenze un ragazzo di 23 anni è morto da solo in ospedale, dopo che era stato impedito alla madre di entrare per… - FirenzePost : Covid in Toscana: 33 morti (20 uomini e 13 donne), oggi 2 febbraio. E 7.758 contagi - bizcommunityit : Covid Toscana 2 febbraio, la curva cala ancora. Ricoveri giù: intensive sotto quota 100 - News24_it : Covid Toscana 2 febbraio, la curva cala ancora. Ricoveri giù: intensive sotto quota 100 - LA NAZIONE - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Ricoverati Covid, dopo settimane la Toscana torna sotto 100 presenze nelle terapie intensive. I r… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana

LA TABELLA CON I DATI COMUNE PER COMUNE, la percentuale di positivi sul totale dei soggetti sottoposti a tampone / I dati del 2 febbraio Grafici covidStat/Infn : Gli attualmente ...Per leggere i dati relativi a tutta laclicca qui. 1 - - > PROVINCIA DI PISTOIA - Ancora 564 nuovi casi di contagio da coronavirus- 19 e 2 ulteriori decessi : questi i dati delle ...FIRENZE – “Secondo i bollettini ufficiali della Regione Toscana, da settimane ormai, l’età delle vittime del coronavirus risulta stabilmente over 75, con una incidenza particolarmente alta nella ...Ospedali ancora sotto stress nell’Isola a causa del Covid-19. Se, infatti, resta stabile nell’Isola, seppur sopra soglia, il tasso di occupazione delle terapie intensive, fermo al 16% di posti occupat ...