Comune di Ventotene commissariato, Matrone: “Vi spiego perché mi sono dimesso” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ventotene – Emergono diversi aspetti nella gestione amministrativa che hanno portato alle dimissioni dei 6 consiglieri di Ventotene (leggi qui). In particolare la posizione assunta da uno dei due consiglieri di maggioranza, Umberto Matrone, il quale non ha sottoscritto il documento sul quale hanno apposto la firma gli altri 5 consiglieri, ma ha preferito scrivere di proprio pugno la lettera di dimissioni specificando quali sono state le ragioni che lo hanno indotto a questa scelta. “Purtroppo – ha esordino – devo prendere atto della grave crisi in cui versa la nostra amministrazione… siamo giunti a una totale assenza di confronto all’interno della maggioranza e in Consiglio comunale”. Una nota lunga e chiarificatrice al termine della quale l’ex esponente di maggioranza evidenzia: “Ritengo che in questo momento sia ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 febbraio 2022)– Emergono diversi aspetti nella gestione amministrativa che hanno portato alle dimissioni dei 6 consiglieri di(leggi qui). In particolare la posizione assunta da uno dei due consiglieri di maggioranza, Umberto, il quale non ha sottoscritto il documento sul quale hanno apposto la firma gli altri 5 consiglieri, ma ha preferito scrivere di proprio pugno la lettera di dimissioni specificando qualistate le ragioni che lo hanno indotto a questa scelta. “Purtroppo – ha esordino – devo prendere atto della grave crisi in cui versa la nostra amministrazione… siamo giunti a una totale assenza di confronto all’interno della maggioranza e in Consiglio comunale”. Una nota lunga e chiarificatrice al termine della quale l’ex esponente di maggioranza evidenzia: “Ritengo che in questo momento sia ...

