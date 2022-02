Calcio: Milan. Per Tomori prima parte in gruppo, Ibra ancora a parte (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lo svedese in forte dubbio per il derby, titolare sarà Giroud CARNAGO - Buone notizie da Milanello per Stefano Pioli: Fikayo Tomori, operato al menisco lo scorso 14 gennaio, ha svolto la prima parte ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lo svedese in forte dubbio per il derby, titolare sarà Giroud CARNAGO - Buone notizie daello per Stefano Pioli: Fikayo, operato al menisco lo scorso 14 gennaio, ha svolto la...

