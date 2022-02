Bufera Striscia la Notizia | Ezio Greggio e Iacchetti sostituiti all’improvviso “Ecco chi mettono a loro posto già da stasera” Cos’è successo

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Covid è tornato a colpirela. La nuova variante sta dando del filo da torcere anche ai programmi televisivi, tra cui Amici di Maria De Filippi e adesso anche. Se il talent show ha dovuto prendersi una pausa totale, non riuscendo a registrare la puntata di domenica scorsa, il tg satirico di Antonio Ricci ha subito chiamato due sostituti per la conduzione e per andare in onda regolarmente. Stavolta infatti è uno dei due seduti dietro al bancone ad aver ricevuto una brutta sorpresa dal tampone di controllo: Enzosarebbe risultato positivo al Covid, questo almeno ha appreso Tv Blog poco fa, che però ha usato il condizionale. Non è ancora certo insomma che il tampone diabbia dato esito positivo, perché non è ufficiale ela ...