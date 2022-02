Borghi, i 38 comuni che si contendono 20 milioni: finanziato un solo progetto (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – PNRR: 38 piccoli comuni campani (23 salernitani) si contendono 20 milioni di euro. Cifra stanziata dal Ministero della Cultura per finanziare un solo progetto “volto al recupero del patrimonio architettonico, culturale e ambientale per il rafforzamento dell’attrattività dei Borghi e dei centri storici di piccola dimensione attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitario, insieme all’attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali che creino ricadute occupazionali sul territorio”. La Regione Campania scrive: “Il Ministro della Cultura prevede il sostegno alla realizzazione di 21 progetti rigenerativi di particolare rilievo e significato, ciascuno di importo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – PNRR: 38 piccolicampani (23 salernitani) si20di euro. Cifra stanziata dal Ministero della Cultura per finanziare un“volto al recupero del patrimonio architettonico, culturale e ambientale per il rafforzamento dell’attrattività deie dei centri storici di piccola dimensione attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitario, insieme all’attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali che creino ricadute occupazionali sul territorio”. La Regione Campania scrive: “Il Ministro della Cultura prevede il sostegno alla realizzazione di 21 progetti rigenerativi di particolare rilievo e significato, ciascuno di importo ...

