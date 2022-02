UFFICIALE – Problemi in nazionale per un azzurro: salta il match! (Di mercoledì 2 febbraio 2022) David Ospina, portiere del Napoli e protagonista di una papera nell’ultima uscita della Colombia, non è stato convocato per il match contro l’Argentina. Difatti, come riportato dal sito UFFICIALE della Colombia, il portiere è costretto a saltare il prossimo match a causa di un’intossicazione alimentare. David Ospina (Photo by JUAN BARRETO / AFP) (Photo by JUAN BARRETO/AFP via Getty Images)Dunque, Ospina non potrà aiutare la propria nazionale a perseguire l’obiettivo di raggiungere la qualificazione ai prossimi mondiali. I cafeteros scenderanno in campo contro l’albiceleste il 2 febbraio alle ore 00.30. Il portiere sarà costretto a fare il tifo per i compagni da casa. ¡TITULAR!Formación de nuestra Selección Colombia para enfrentar a ¡JUNTOS LO LOGRAMOS!#YoMeMonto#JuntosLoLogramospic.twitter.com/f5dW6YlxT2— Selección ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) David Ospina, portiere del Napoli e protagonista di una papera nell’ultima uscita della Colombia, non è stato convocato per il match contro l’Argentina. Difatti, come riportato dal sitodella Colombia, il portiere è costretto are il prossimo match a causa di un’intossicazione alimentare. David Ospina (Photo by JUAN BARRETO / AFP) (Photo by JUAN BARRETO/AFP via Getty Images)Dunque, Ospina non potrà aiutare la propriaa perseguire l’obiettivo di raggiungere la qualificazione ai prossimi mondiali. I cafeteros scenderanno in campo contro l’albiceleste il 2 febbraio alle ore 00.30. Il portiere sarà costretto a fare il tifo per i compagni da casa. ¡TITULAR!Formación de nuestra Selección Colombia para enfrentar a ¡JUNTOS LO LOGRAMOS!#YoMeMonto#JuntosLoLogramospic.twitter.com/f5dW6YlxT2— Selección ...

