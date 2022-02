Torino, ragazza rom di 14 anni denuncia la famiglia: “Mi picchiano se non rubo” (Di martedì 1 febbraio 2022) “Mi picchiano se non rubo. Ora basta”. Camilla (nome di fantasia) è una ragazza di 14 anni di origini rom. Nel 2018 si presenta in una caserma dei carabinieri a Torino per chiedere aiuto. La giovane racconta ai militari che la sua famiglia la costringe ad andare a rubare. E che ogni volta che non lo fa o torna a casa a mani vuote, viene picchiata. Sono passati tre anni da quella denuncia, e adesso Camilla vive in una comunità protetta, mentre la famiglia – ossia il padre, il nonno e gli zii paterni – è finita sotto processo. I furti a Torino e l’ultimo colpo da 800 euro in un supermercato La ragazza racconta ai carabinieri che la famiglia la obbligava ogni giorno a commettere furti in ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 1 febbraio 2022) “Mise non. Ora basta”. Camilla (nome di fantasia) è unadi 14di origini rom. Nel 2018 si presenta in una caserma dei carabinieri aper chiedere aiuto. La giovane racconta ai militari che la suala costringe ad andare a rubare. E che ogni volta che non lo fa o torna a casa a mani vuote, viene picchiata. Sono passati treda quella, e adesso Camilla vive in una comunità protetta, mentre la– ossia il padre, il nonno e gli zii paterni – è finita sotto processo. I furti ae l’ultimo colpo da 800 euro in un supermercato Laracconta ai carabinieri che lala obbligava ogni giorno a commettere furti in ...

