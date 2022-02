Tesla Supercharger - Colonnine aperte a tutte le elettriche anche in Francia e Norvegia (Di martedì 1 febbraio 2022) La Tesla ha esteso alla Francia e alla Norvegia il programma-pilota che apre la rete dei Supercharger ai veicoli elettrici della concorrenza. Il progetto, voluto dall'amministratore delegato Elon Musk, è partito lo scorso autunno in Olanda con in 10 stazioni e ora, grazie all'espansione negli altri due Paesi europei, raggiunge un totale di oltre 40 siti per la ricarica. I dettagli. La Tesla, che in tutto il mondo può contare su oltre 30 mila Supercharger, ha da tempo intensificato le sue iniziative per rendere disponibile a terzi la propria infrastruttura di ricarica. L'obiettivo del programma-pilota è di valutare l'esperienza degli utenti, l'andamento del traffico e le problematiche di rifornimento energetico per garantire una lenta e graduale espansione delle stazioni ... Leggi su quattroruote (Di martedì 1 febbraio 2022) Laha esteso allae allail programma-pilota che apre la rete deiai veicoli elettrici della concorrenza. Il progetto, voluto dall'amministratore delegato Elon Musk, è partito lo scorso autunno in Olanda con in 10 stazioni e ora, grazie all'espansione negli altri due Paesi europei, raggiunge un totale di oltre 40 siti per la ricarica. I dettagli. La, che in tutto il mondo può contare su oltre 30 mila, ha da tempo intensificato le sue iniziative per rendere disponibile a terzi la propria infrastruttura di ricarica. L'obiettivo del programma-pilota è di valutare l'esperienza degli utenti, l'andamento del traffico e le problematiche di rifornimento energetico per garantire una lenta e graduale espansione delle stazioni ...

