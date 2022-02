Sicurezza sul mondo del lavoro, arrivano 2mila nuovi ispettori (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nel 2021, malgrado la riduzione del rischio suo lavoro dettato dagli stop imposti dai lockdown, gli incidenti sul lavoro hanno segnato un record critico. Per questo l’Ispettorato Nazionale del lavoro sarà il punto di riferimento contro l’incremento degli incidenti sul lavoro ed il sommerso, a livello statistico legato in maniera molto stretta all’incremento degli infortuni. Tra nuove task force e campagne ispettive volte a livello regionale ha preso il via la lotta al caporalato e alle violazioni in materia di Sicurezza sul lavoro. E per far sì che le ispezioni diventino più efficaci e selettive, sono in arrivo presso l’Ispettorato oltre 2.000 nuovi ispettori. Inoltre si punta sull’interoperabilità delle banche dati con gli altri enti di vigilanza ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nel 2021, malgrado la riduzione del rischio suodettato dagli stop imposti dai lockdown, gli incidenti sulhanno segnato un record critico. Per questo l’Ispettorato Nazionale delsarà il punto di riferimento contro l’incremento degli incidenti suled il sommerso, a livello statistico legato in maniera molto stretta all’incremento degli infortuni. Tra nuove task force e campagne ispettive volte a livello regionale ha preso il via la lotta al caporalato e alle violazioni in materia disul. E per far sì che le ispezioni diventino più efficaci e selettive, sono in arrivo presso l’Ispettorato oltre 2.000. Inoltre si punta sull’interoperabilità delle banche dati con gli altri enti di vigilanza ...

