Sconcerti | “Milan | il sostituto di Kjaer non si inventa senza cassa”

Advertising

infoitsport : Sconcerti sul CorSera: “È stato il mercato della Juve, mi ha sorpreso l’Inter. Milan prudente” - PianetaMilan : #Sconcerti sul @Corriere: '@acmilan, il sostituto di @simonkjaer1989 non si inventa senza cassa' - #Calciomercato… - gilnar76 : Sconcerti: «Difficile fare il sostituto di Kjaer senza cassa» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - SteIarda : Strano, visto che stiamo parlando di un giocatore che all'#atalanta era praticamente fuori rosa e che fu scambiato… - sportli26181512 : Mercato Milan, Sconcerti: 'Il sostituto di Kjaer non s'inventa senza cassa': Dalle colonne del Corriere della Sera,… -

Ultime Notizie dalla rete : Sconcerti Milan

Pianeta Milan

..."Mi sembra che ilcerchi disperatamente di far capire a una piazza abituata a troppo che non è più quel tempo. Sarebbe più comprensibile se non perdesse tanti giocatori a costo zero"....Consuete pagelle di fine mercato per Mariosul Corriere della Sera. Nel suo editoriale il giornalista toscano ritiene il mercato ... Al6 per la prudenza : E sul Napoli:Milan prudente”. vedi letture. Sul Corriere della Sera è presente un articolo a cura di Mario Sconcerti con le pagelle al mercato delle varie squadre, a partire della Juventus cui è stato attribuito ...L'analisi dedicata ai trasferimenti delle big in Serie A. Mario Sconcerti analizza sul Corriere della Sera le mosse di mercato delle squadre di Serie A. Non manca una riflessione sulla capolista, a cu ...