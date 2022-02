Russia-Usa | un botta e risposta che preoccupa

(Di martedì 1 febbraio 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Cresce la tensione trae Usa per la crisi in Ucraina. Escalation di reciproche accuse ieri all’Onu. Tra smentite L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

Si sono espressi a favore Albania, Brasile, Ghana, Francia, Irlanda, Messico, Norvegia,, Uk, Emirati arabi uniti. Contrari: Cina e. Astenuti: India, Kenya, Gabon. La riunione si terrà il ...Mosca gela tutti e smentisce Washington: "Non abbiamo risposto agli" Lanega di aver trasmesso agli Stati Uniti le sue risposte sulle garanzie di sicurezza , come sostenuto dal dipartimento di Stato statunitense. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri ...Le preoccupazioni vanno risolte attraverso il dialogo, ma se la Russia si vuole allontanare dalla diplomazia gli Usa e i suoi alleati continuano a prepararsi per qualsiasi scenario". Ma ...Ucraina: chi ha partecipato e che cosa si è detto al meeting dell’Ispi "Usa-Europa-Russia: l’escalation continua… Verso cosa?".