Rinnovi Sampdoria, blucerchiati al lavoro per blindare i big (Di martedì 1 febbraio 2022) Il mercato invernale si è appena concluso e ora la Sampdoria deve riflettere sui Rinnovi. I giocatori in scadenza A mercato concluso, la Sampdoria dovrà concentrare tutte le proprie forze sul campo alla ricerca della salvezza. Nel frattempo, però, la dirigenza avrà il compito di risolvere alcune situazioni, in vista della prossima stagione, che riguardano cinque calciatori in scadenza di contratto nel 2022. Su tutti Fabio Quagliarella, Maya Yoshida e Albin Ekdal: a meno di clamorosi colpi di scena, per i tre veterani dello spogliatoio potrebbero essere gli ultimi mesi in blucerchiato. Poi ci sarà da valutare la tenuta fisica di Andrea Conti e Tomas Rincon, che al termine del campionato saranno senza contratto. Priorità alla Sampdoria, ovviamente, che intende verificare il loro rendimento sotto la guida tecnica ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Il mercato invernale si è appena concluso e ora ladeve riflettere sui. I giocatori in scadenza A mercato concluso, ladovrà concentrare tutte le proprie forze sul campo alla ricerca della salvezza. Nel frattempo, però, la dirigenza avrà il compito di risolvere alcune situazioni, in vista della prossima stagione, che riguardano cinque calciatori in scadenza di contratto nel 2022. Su tutti Fabio Quagliarella, Maya Yoshida e Albin Ekdal: a meno di clamorosi colpi di scena, per i tre veterani dello spogliatoio potrebbero essere gli ultimi mesi in blucerchiato. Poi ci sarà da valutare la tenuta fisica di Andrea Conti e Tomas Rincon, che al termine del campionato saranno senza contratto. Priorità alla, ovviamente, che intende verificare il loro rendimento sotto la guida tecnica ...

Advertising

CalcioNews24 : #Sampdoria, ora l'obiettivo è il rinnovo dei big ?? - SampNews24 : #Sampdoria top sul mercato, ora i rinnovi: cinque blucerchiati in scadenza nel 2022 - Mario_Petillo : STOP al #calciomercato. I miei voti alla Liguria: #Sampdoria 6,5 (mercato fatto a zero, via le zavorre, dentro Sen… -