Ornella Muti: età, altezza, peso, nome vero, i due mariti e i tre figli (Di martedì 1 febbraio 2022) Ornella Muti, famosa per film come "Innamorato Pazzo" e "Il bisbetico domato", che l'hanno vista recitare accanto ad Adriano Celentano e lavorare con maestri del nostro cinema, è stata scelta da Amadeus come conduttrice del 72esimo Festival di Sanremo insieme ad altre quattro donne del mondo dello spettacolo italiano. Una carriera ricca di successi accanto ai più grandi del Cinema. Da Mario Monicelli a Dino Risi, da Marco Ferreri a Carlo Verdone, e ancora Ettore Scola, John Landis, Woody Allen, Paolo Virzì e Francesco Nuti, hanno contribuito a fare di Ornella una vera diva, ancora oggi sogno proibito di milioni di italiani. Ornella Muti: età, altezza, peso, marito e figli Dopo anni trascorsi davanti alla telecamera e nel caos della ...

