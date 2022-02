Oklahoma | 1995 | attacco al potere

Leggi su it.insideover

(Di martedì 1 febbraio 2022) I turbolenti anni Novanta dell’America, cominciati con la guerra in Iraq e terminati con l’intervento in Iugoslavia, costituiscono una delle epoche più bistrattate e incomprese dalla storiografia contemporanea. Decade del momento unipolare per alcuni, principio dell’egemonia politico-culturale del Partito Democratico per altri, età di fondamentale translatio imperii per pochi o nessuno. Gli anni Novanta andrebbero InsideOver.