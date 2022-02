“Non basta vincere le elezioni”. Salvini leader? Non proprio: la fucilata dai vertici di Forza Italia, la guerra è totale (Di martedì 1 febbraio 2022) Se Matteo Salvini si è detto certo della ripartenza del centrodestra unito, Antonio Tajani ha subito rilasciato delle dichiarazioni per smorzare il suo entusiasmo. “L'ottimismo è importante, ma va sostenuto con il lavoro e i ragionamenti - ha dichiarato il coordinatore di Forza Italia - il centrodestra deve essere in grado non solo di vincere le elezioni, ma anche di governare”. In mattinata si è svolto il consiglio federale della Lega in via Bellerio, a Milano. Prima di prendervi parte, Salvini ha commentato con i giornalisti presenti le tensioni nel centrodestra post-Quirinale: “La coalizione si ricostruisce, non c'è problema. Io lavoro per andare oltre, per raccogliere e andare oltre. Non rispondo a chi critica, né da destra né da sinistra. Io lavoro per unire, non dico mai ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Se Matteosi è detto certo della ripartenza del centrodestra unito, Antonio Tajani ha subito rilasciato delle dichiarazioni per smorzare il suo entusiasmo. “L'ottimismo è importante, ma va sostenuto con il lavoro e i ragionamenti - ha dichiarato il coordinatore di- il centrodestra deve essere in grado non solo dile, ma anche di governare”. In mattinata si è svolto il consiglio federale della Lega in via Bellerio, a Milano. Prima di prendervi parte,ha commentato con i giornalisti presenti le tensioni nel centrodestra post-Quirinale: “La coalizione si ricostruisce, non c'è problema. Io lavoro per andare oltre, per raccogliere e andare oltre. Non rispondo a chi critica, né da destra né da sinistra. Io lavoro per unire, non dico mai ...

