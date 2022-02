La storia dell’uomo morto dentro casa e della porta sigillata con lo scotch a Genova (Di martedì 1 febbraio 2022) Un uomo di 67 è morto nel suo appartamento a Genova, nel quartiere Sant’Eusebio, dove abitava da solo. Per diversi giorni nessuno ha segnalato la sua assenza. Anzi, il cattivo odore della decomposizione del suo corpo ha iniziato a raggiungere l’esterno dell’appartamento, al punto che qualcuno avrebbe sbarrato con lo scotch la porta della sua casa. L’uomo – secondo quanto riporta Repubblica – era un senza fissa dimora: probabilmente dal suo appartamento uscivano spesso odori sgradevoli, e per questo motivo nessuno ha pensato potesse essere deceduto. A lanciare l’allarme sono stati i servizi sociali, che non riuscivano a mettersi in contatto con il 67enne. Una volta giunti sul posto i vigili urbani e i vigili del fuoco, sono riusciti a entrare ed hanno ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Un uomo di 67 ènel suo appartamento a, nel quartiere Sant’Eusebio, dove abitava da solo. Per diversi giorni nessuno ha segnalato la sua assenza. Anzi, il cattivo odoredecomposizione del suo corpo ha iniziato a raggiungere l’esterno dell’appartamento, al punto che qualcuno avrebbe sbarrato con lolasua. L’uomo – secondo quanto riRepubblica – era un senza fissa dimora: probabilmente dal suo appartamento uscivano spesso odori sgradevoli, e per questo motivo nessuno ha pensato potesse essere deceduto. A lanciare l’allarme sono stati i servizi sociali, che non riuscivano a mettersi in contatto con il 67enne. Una volta giunti sul posto i vigili urbani e i vigili del fuoco, sono riusciti a entrare ed hanno ...

Advertising

Radio1Rai : ?? Tito #Stagno ci ha lasciato. Aveva 92 anni. Lo ricordiamo e ringraziamo per il racconto del viaggio più grande ne… - reportrai3 : Gennaio 2021: la sentenza di I grado che ha condannato Gilberto Cavallini come il 4o uomo della strage riscrive la… - neXtquotidiano : Comunque sia andata, è morto solo La storia dell’uomo morto dentro casa e della porta sigillata con lo scotch a… - leccenews24 : Le grandi persecuzioni: cristiani, indiani d’America, ebrei. Gli orrori della Storia dell’Uomo non hanno età - razorblack66 : RT @AxlGuidato: provocano sperando una reazione inconsulta da parte di gente esasperata da tanta criminale demenza: è ovvio che siamo di fr… -

Ultime Notizie dalla rete : storia dell’uomo Tsutomu Yamaguchi, la storia dell'uomo che sopravvisse a due bombe atomiche Studenti.it