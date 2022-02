Inps, arriva il bonus lavoratori part-time: i requisiti (Di martedì 1 febbraio 2022) La legge di bilancio per il 2022 ha previsto un sostegno per i lavoratori impegnati part-time La legge di bilancio per il 2022 ha riservato una sorpresa per i lavoratori part-time. Si tratta di un sostegno per coloro che involontariamente non possono lavorare a tempo pieno. Il sostegno è destinato in particolare ad una determinata L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 1 febbraio 2022) La legge di bilancio per il 2022 ha previsto un sostegno per iimpegnatiLa legge di bilancio per il 2022 ha riservato una sorpresa per i. Si tratta di un sostegno per coloro che involontariamente non possono lavorare a tempo pieno. Il sostegno è destinato inicolare ad una determinata L'articolo proviene da Consumatore.com.

