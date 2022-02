Green Pass, l’app VerificaC19 non funziona come dovrebbe (Di martedì 1 febbraio 2022) Sin dalla sua introduzione, il Green Pass ha suscitato non poche polemiche. C’è chi ha inneggiato alla sua incostituzionalità, chi si è detto immediatamente contrario a priori, chi ha espresso dubbi sulla sua utilità e infine chi si è posto il problema di come provvedere ad un suo accurato controllo. Proprio per questo motivo, il Governo aveva progettato nei mesi Passati un’applicazione chiamata VerificaC19, la cui funzionalità principale era quella di provvedere alla scansione delle Certificazioni Verdi per accertarne la validità o meno. Tuttavia, almeno nella giornata odierna, coloro che abitualmente vi fanno ricorso stanno riscontrando diverse problematiche. Sembra, infatti, che l’app non stia permettendo di eseguire correttamente le scannerizzazioni dei codici QR. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Sin dalla sua introduzione, ilha suscitato non poche polemiche. C’è chi ha inneggiato alla sua incostituzionalità, chi si è detto immediatamente contrario a priori, chi ha espresso dubbi sulla sua utilità e infine chi si è posto il problema diprovvedere ad un suo accurato controllo. Proprio per questo motivo, il Governo aveva progettato nei mesiati un’applicazione chiamata, la cuilità principale era quella di provvedere alla scansione delle Certificazioni Verdi per accertarne la validità o meno. Tuttavia, almeno nella giornata odierna, coloro che abitualmente vi fanno ricorso stanno riscontrando diverse problematiche. Sembra, infatti, chenon stia permettendo di eseguire correttamente le scannerizzazioni dei codici QR. ...

