**Governo: Prodi, 'temo qualche partito si 'imbertinotti' e crei problemi'** (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "La mia paura è che andiamo verso un anno elettorale e che la Lega, o un altro, ogni giorno crei problemi al governo rendendogli la vita difficile. Un partito che si 'imbertinotta': questa è la mia paura". Così Romano Prodi a Di Martedì.

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Prodi Il proporzionale non basta, i parlamentari devono essere scelti dagli elettori ...in due mesi programma e coalizione e ora hanno un governo destinato a durare sulla base di scelte coraggiose. Il maggioritario in Italia non ha aiutato né sinistra né destra a governare. Romano Prodi ...

Legge elettorale, Segni a Letta: 'Enrico non lo fare, proporzionale ci porta al disastro' ...cui il governo veniva scelto dai cittadini e la seconda di dare stabilità all'esecutivo. Il primo obiettivo è stato totalmente raggiunto: per 2 volte ha vinto Berlusconi e per 2 volte ha vinto Prodi. ...

Quirinale: Prodi, 'ora problema governo, Lega alzerà pretese' Il Dubbio Quirinale: Prodi, ‘bis Napolitano provvisorio, quello di Mattarella no’ Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Il bis di Napolitano nasceva a tempo, questo non nasce a tempo. Ed è una differenza enorme. Soprattutto perchè da il modo a Mattarella di dare una spinta al governo che in ...

Quirinale: Prodi, 'è mancata la politica ma è finita bene' Roma, 1 feb. (Adnkronos) - Che impressione ho avuto dalla settimana del Colle? "Preoccupato perchè non c'era dibattito politico" comunque "è tutto bene quel che finisce bene, perchè io penso che sia f ...

