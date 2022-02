Giuliano Ferrara dimesso dall’ospedale (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il giornalista Giuliano Ferrara, 70 anni compiuti lo scorso 7 gennaio, è stato dimesso oggi dall’ospedale ‘Misericordia’ di Grosseto, dove era stato ricoverato dopo un infarto la sera del 27 gennaio, ed è tornato a casa. “Giuliano sta sempre meglio ed ora ha bisogno solo di riposare”, ha detto all’Adnkronos la moglie Anselma Dall’Olio. “E’ meraviglioso che sia già casa”, ha sottolineato, “ora farà naturalmente la sua bella convalescenza con il buon umore che ha già ritrovato”. Ferrara – che nella sua lunga carriera è stato europarlamentare socialista, ministro dei Rapporti con il Parlamento del primo governo Berlusconi, conduttore tv e fondatore del quotidiano “Il Foglio”, che ha diretto fino al 2015 – è stato colto da un infarto nella serata d giovedì scorso, mentre ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il giornalista, 70 anni compiuti lo scorso 7 gennaio, è statooggi‘Misericordia’ di Grosseto, dove era stato ricoverato dopo un infarto la sera del 27 gennaio, ed è tornato a casa. “sta sempre meglio ed ora ha bisogno solo di riposare”, ha detto all’Adnkronos la moglie Anselma Dall’Olio. “E’ meraviglioso che sia già casa”, ha sottolineato, “ora farà naturalmente la sua bella convalescenza con il buon umore che ha già ritrovato”.– che nella sua lunga carriera è stato europarlamentare socialista, ministro dei Rapporti con il Parlamento del primo governo Berlusconi, conduttore tv e fondatore del quotidiano “Il Foglio”, che ha diretto fino al 2015 – è stato colto da un infarto nella serata d giovedì scorso, mentre ...

