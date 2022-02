Genoa | Zangrillo | “C’era necessità di rompere con il passato Atalanta e Sassuolo modelli da seguire”

Leggi su sportface

(Di martedì 1 febbraio 2022) “Ilsi sta muovendo in modo diverso,di una rottura in termini di mentalità”. Così il nuovo presidente delAlbertoè intervenuto a “La politica nel pallone” su Gr Parlamento riguardo al club rossoblù. “Il progetto del club è a medio-lungo termine. Ma non stiamo tralasciando niente sull’attualità. Idasono quelli dell’e del, sono da copiare perché vincenti. Ilè uno degli argomenti che devono essere rilanciati anche dalla città di Genova e da tutta la Liguria” aggiunge. SportFace.